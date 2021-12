20日のロンドン市場で原油先物が急落している。北海ブレントは一時5.2%下げ、1バレル=70ドルを割り込んだ。新型コロナウイルスのオミクロン変異株の急激な感染拡大で、需要見通しに懸念が生じた。

原題:*BRENT CRUDE SLIDES AS MUCH AS 5.2% BELOW $70 IN LONDON、 Brent Crude Tumbles More Than 3% as Bearish Headwinds Mount (抜粋)