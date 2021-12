英製薬会社グラクソ・スミスクライン( GSK)は20日、コンシューマー部門をスピンオフ(分離)し、2022年に上場させる計画を明らかにした。

同社の発表資料によれば、コンシューマーヘルスケア部門の分離は22年半ばに実施され、同部門はロンドン証券取引所に上場する。GSKは同部門のトップに英 テスコの最高経営責任者(CEC)だったデーブ・ルイス氏を起用するとも発表した。

デーブ・ルイス氏 Source: Bloomberg

