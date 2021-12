米上院は、シカゴ市長などを務めたラーム・エマニュエル氏が駐日大使に就任するのを承認した。

賛成48、反対21の賛成多数で承認された。上院の関連 ツイッター・アカウントが示した。シカゴ市長時代に黒人少年が射殺された事件の対応を巡り、民主党内で支持を一部失っていた。

駐日大使候補エマニュエル氏、日米同盟や黒人射殺事件の対応巡り証言

