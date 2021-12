サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は17日、米経済が「私の予想通り勢いを増し、新型コロナウイルスを切り抜けるように、1四半期は成長が低迷してもその後は回復するといった状況であれば、来年2、3回の利上げは適切だと思う」と述べた。

米金融当局の「フォワードガイダンスは、インフレは問題であり、それが予想より長期にわたって高止まりしている状況を当局が理解しているとの安心感を企業や家計部門に与えるものだ」とも語った。米紙ウォールストリート・ジャーナルのバーチャル形式のイベントで発言した。

デーリー総裁は来年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

原題:

Fed’s Daly Says She Expects 2-3 Hikes to Be Appropriate in 2022(抜粋)