欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁は、インフレ率が2%を上回り続けるならばECBは引き締めを加速させる用意があると発言した。

同総裁はブログ投稿で、「われわれはもはや、成長減速と長期的に低過ぎるインフレについてのみ懸念しているわけではない」とし、「ユーロ圏のインフレ率が十分に速く2%へと低下しない可能性に対して対応する準備もある」と説明。その場合は「金融政策引き締めを加速させる用意がある」と続けた。

ただ、エネルギー価格の急騰は長続きせず、全般的な価格の伸びは近く減速するはずだとの認識も示した。

原題:

ECB Ready to Tighten Faster if Inflation Stays Above 2%: Muller(抜粋)