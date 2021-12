バイデン米大統領の首席医療顧問を務める米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のファウチ所長は16日、新型コロナウイルスのオミクロン変異株について、英国や南アフリカ共和国の現状を踏まえると「近く米国で主流になるだろう」との見通しを示した。米商業会議所財団でのイベントで語った。

ただ同所長は現時点では米国の感染者の約95%は依然デルタ株だと説明した。

原題:

Omicron Variant Will ‘Soon Become Dominant’ in U.S., Fauci Says(抜粋)