米 アップルは南カリフォルニアの新しいオフィスで、ワイヤレスチップを開発するエンジニアを採用している。開発した製品は、 ブロードコムやスカイワークス・ソリューションズから供給を受けているチップといずれ置き換わる可能性がある。

アップルは現在、ブロードコムやスカイワークスなどがオフィスを構えるアーバインで、ワイヤレスチップを開発する人材を数十人募集している。

アップルの広報担当はアーバインでの取り組みに関するコメントを控えた。ブロードコムとスカイワークスにもコメントを求めたが、返答は得られていない。

原題:

Apple Builds Team in New Office to Bring Wireless Chips In-House(抜粋)