米国は中国人民解放軍の科学研究部門をブラックリストに追加したことを明らかにした。軍支援を目的に生体情報を使用しているためだとしている。

米財務省は中国の複数機関に制裁を科す。中国が生体情報を使った監視を行い、国内の少数民族と宗教的少数派を追跡しているためだと説明した。

原題:

U.S. Imposes Sanctions on China Over Biometric Surveillance(抜粋)