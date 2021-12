豪中銀は２月か５月に債券購入終了も、三つの選択肢検討－ロウ総裁

オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は16日、量的緩和(QE)を巡る来年2月の見直しに先立ち、同月の債券購入終了を含む三つの選択肢を中銀が検討していることを明らかにした。

ロウ総裁は講演で、これらの選択肢を7日の政策決定会合で協議したと述べ、5月の終了を想定し、週40億豪ドル(約3270億円)ペースで実施している債券購入をさらに縮小することが最初のオプションだと説明した。債券購入をさらに縮小するものの、5月時点で2回目の見直しを行う二つ目の選択肢と、2月で完全に停止する三つ目の選択肢も検討されたという。

総裁はまた、2022年には利上げ条件が満たされないというのがメインシナリオであり、条件が満たされるには時間がかかる可能性が高いとの認識をあらためて示した。

