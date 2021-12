11月の米小売売上高は前月比0.3%増加。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は0.8%増だった。前月は1.8%増(速報値1.7%増)に上方修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Retail Sales Climbed by Less Than Forecast in November(抜粋)、U.S. Nov. Retail Sales Rose 0.3%, Below Estimate(抜粋)