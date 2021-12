ニュージーランド、24年までに財政黒字達成の見通し－３年前倒しで

ニュージーランド(NZ)政府は、新型コロナウイルス禍からの景気回復に伴い、従来の想定より3年早く財政黒字を達成できるとの予測を示した。

ロバートソン財務相が15日発表した半期に一度の経済・財政見通しによれば、2024年6月まで1年間の財政収支は21億NZドル(約1600億円)の黒字になる見込み。5月時点では、27年になるまで赤字が続くと予想していた。

21年7月-22年6月については賃金補助と企業支援策の実施で、財政赤字が208億NZドルに拡大する見通しだ。5月時点の予測は184億NZドルの赤字だった。

21年7月-22年6月の年平均成長率予想は0.8%と、5月の3.2%から引き下げた。ただ、23年には成長率が4.9%に回復するとみている。

一方、国債発行額は向こう4年で従来の計画から310億NZドル減らす。21-22年度は100億NZドル減の200億NZドル、その後3年間は70億NZドルずつ減額し、180億NZドルとする。

原題: New Zealand Projects Budget Surplus by 2024, Plans More Spending、New Zealand Slashes Bond Program by NZ$31b Over Four Years(抜粋)