ＪＰモルガン、ＥＳＧ先進企業に投資する新ファンドを欧州で開始へ

JPモルガン・チェースの資産運用部門は、気候変動対策で先頭を走る企業への投資を望む顧客を引き付けようと、新たな投資商品を試す。

JPモルガン・アセット・マネジメントは14日、欧州連合(EU)の「サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)」第9条に適合するファンドを開始すると発表した。持続可能性を金銭的なリターンも含め何よりも優先することをファンドマネジャーに求めるカテゴリーが第9条で、新ファンドは「気候変動への解決策に取り組み、その方法を開発する先見性のある企業」を投資対象にすると同社は説明した。

The EU’s ESG disclosure rules force asset managers to divide funds into three main categories: Article 8, for products that promote sustainable goals (often dubbed light green). Article 9, for products that must rank sustainability as their top priority -- even higher than pure financial returns (often dubbed dark green). And Article 6 for products that neither have ESG characteristics nor targets; managers must still disclose ESG risks, if any.