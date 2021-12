英中銀、損失に備える銀行資本上積み１％に引き上げ－緊急対応を解除

イングランド銀行(英中央銀行)の金融行政委員会(FPC)は13日、経済が良好な時期に将来の損失に備え、市中銀行が必要な自己資本水準からさらに上積みを行う「カウンターシクリカル資本バッファー(CCyB)」比率について、ゼロから1%に引き上げると発表した。1年後の2022年12月13日から実施する。

CCyBは、08年の金融危機を教訓に銀行資本規制「バーゼル3」の枠組みの下で導入された。英中銀が緊急利下げを決定した昨年3月の段階で、新型コロナウイルス危機に対応する融資促進策としてゼロ%に引き下げられていた。

FPCは13日公表した 金融安定報告で、英銀の資本と流動性は引き続き健全であり、実体経済への貸し出しを後押しし続ける十分なリソースがあるとの認識を示した。

FPCはその上で、11月の金融政策報告での金融政策委員会(MPC)の中心的な予測におおむね沿う形で英景気が回復を続ければ、22年4-6月(第2四半期)にCCyBの2%へのさらなる引き上げを決定し、1年後に適用開始する見通しだと説明した。

一方、金融安定報告は暗号資産(仮想通貨)について、英金融システム安定への直接的リスクは現時点で「限定的」だとしながらも、今のような急速なペースで成長し、より広範な金融システムとの相関性が高まる状況の下では、一定程度の金融安定リスクになることが予想されると指摘した。

具体的には暗号資産の評価額急落が、機関投資家による他の金融資産の売りを招き、金融システム全体にショックが波及するリスクを挙げた。

