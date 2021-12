中国の習近平国家主席は、ロシアのプーチン大統領と15日にテレビ会議形式で会談する。中国外務省が声明で発表した。それ以上の会談についての詳細は明らかにしていない。

原題:

China Says President Xi to Meet Russia’s Putin Via Video Dec. 15(抜粋)