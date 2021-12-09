米商務長官、来年にアジアと「強力」な経済枠組み合意目指す

米商務長官、来年にアジアと「強力」な経済枠組み合意目指すJenny Leonard、Eric Martin
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サプライチェーンや輸出規制、ＡＩ標準での協調に重点置く計画
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対アジア関与深化は「バイデン大統領の優先施策だ」と強調
レモンド米商務長官は９日、米国が来年、アジア諸国・地域との「極めて強力」な経済枠組みで合意を目指すと述べた。サプライチェーンや輸出規制、人工知能（ＡＩ）標準での協調などの分野に重点を置くと説明した。
レモンド長官はブルームバーグのニューヨーク本社で開かれた円卓会議で、アジアへの関与を深めることは「バイデン大統領の優先施策だ」とし、「米国は４年間、この地域に関わらなかった」とトランプ前政権の政策に暗に言及した。
同長官は先月のアジア歴訪について、バイデン大統領のチームが従来形式の貿易協議を計画していないという状況の中、経済対話への考えを探ることが目的だったと説明。日本などが加盟する環太平洋連携協定（ＴＰＰ）については現状のままでは再加入は検討の対象外だと強調した。
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原題：
U.S. Eyes ‘Powerful’ Asia Economic Deal in 2022, Raimondo Says（抜粋）