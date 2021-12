米上院、債務上限引き上げ迅速承認へ前進－法案採決のための措置可決

米上院は9日、連邦政府債務の法定上限引き上げ案の単純過半数票での上院通過を可能にするため、迅速承認プロセスを設ける法案について、採決を実施できるようにする手続き上の措置を可決した。財務省が支払いを履行できなくなるデフォルト(債務不履行)状態に陥るリスク回避へ前進した。

この措置の採決結果は賛成64、反対36と、共和党議員14人が支持に回った。既に下院を通過している同法案が上院でも可決され成立すれば、上院民主党会派は単純過半数で債務上限を引き上げる1回限りの権限を得る。債務上限引き上げで民主党に協力しないとしてきた上院共和党にとっては方針転換になる。

米連邦議会議事堂 Photographer: Samuel Corum/Bloomberg

迅速承認のための法案は9日夜ないし10日の早い時間に上院を通過する見込み。その後、債務上限引き上げ案が別途提出されるが、採決時期は未定。引き上げ幅はまだ公表されていないものの、2022年末までの支払いをカバーできる額になる公算が大きい。

下院は迅速承認プロセス法案を賛成222、反対212で7日に可決していた。同法案にはメディケア(高齢者・障害者向け医療保険制度)、農業補助金などの連邦プログラムの歳出の自動的な削減を取り消す条項も盛り込まれている。

イエレン財務長官は、今月15日以降には債務上限に達して、財務省は支払いを履行できなくなる可能性があると警告していた。一方、外部アナリストは債務上限到達はもう少し遅くなるとみている。

民主党下院ナンバー2のホイヤー院内総務は声明で、債務上限引き上げ案が上院を通過すれば、下院は14日に採決を行うと見込んでいると述べた。

