【新型コロナ】ファイザー製ブースター、16－17歳にも対象拡大

米食品医薬品局(FDA)は、米ファイザーと独ビオンテックの新型コロナウイルスワクチンについて、ブースター(追加免疫)接種の緊急使用許可(EUA)を16-17歳に拡大した。

世界保健機関(WHO)の専門家グループは2回接種型のワクチンについて、同じメーカー製を用いるのが最善だが、供給に制約のある国では異なるワクチンを使う交差接種も好ましい策だとの 見解を示した。

Source: Bloomberg

オミクロン変異株は感染拡大初期に、1人から何人に感染が広がるかを示す「実行再生産数」がデルタ株の4.2倍になったとの推計が明らかになった。南アフリカ共和国ハウテン州のデータを京都大の西浦博教授らのチームが 分析した。

そのハウテン州では、12月4日までの週の入院患者に占める5歳未満の割合が8%と、2週間前の14%から低下した。

スイスなど欧州各地で感染者が急増しているが、世界経済フォーラム(WEF)は来月、スイスのダボスで予定通り 開催される見通しだ。

クレディ・スイス・グループは、アントニオ・ホルタオソリオ会長がコロナ対策で定められている隔離規則に違反した事実を認め、「遺憾だ」と表明した。同氏はスイスの隔離規則に「意図せず違反」し、隔離期間終了前の今月1日にスイスを出国したとして謝罪した。

クレディSのホルタオソリオ会長、スイスのコロナ隔離規則に違反

ドイツの予防接種常任委員会(STIKO)は、基礎疾患を持つか、高リスクの人と定期的な接触がある5-11歳の子供へのワクチン接種を勧告した。

アジア有数のワクチン接種率を誇る韓国で、新規感染者が2日連続で7000人を突破した。今週の新規感染者数は過去最多を記録し、9日に発表された重症者数は857人と、こちらも最多記録を塗り替えた。政府当局者はワクチンの免疫性低下が新規感染急増の少なくとも一因になっているとみている。

ワクチン接種率80%超の韓国で新規感染急増-重症患者数も過去最多に

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの 集計データによると、世界の新型コロナ感染者数は2億6800万人、死者は528万人をそれぞれ上回った。

原題: Omicron Spread Quantified; WHO Advises Not to Mix: Virus Update(抜粋)、FDA Expands Pfizer Covid Booster Eligibility to 16, 17 Year-Olds(抜粋)