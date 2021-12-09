中国経済全体のファイナンス活動、11月は持ち直す－債券発行加速

中国経済全体のファイナンス活動が11月に持ち直した。国債と社債の発行が加速し、不動産関連融資が若干緩和されたことが寄与した。

中国人民銀行（中央銀行）が９日発表した11月の中国経済全体のファイナンス規模は２兆6100億元（約46兆7000億円）。前月は１兆5900億元、前年同月は２兆1000億元だった。エコノミスト調査の中央値では２兆7000億元と見込まれていた。

11月の新規融資は１兆2700億元と、前月の8262億元から増加した。エコノミスト予想の１兆6000億元には届かなかった。

11月のマネーサプライ（通貨供給量）統計では、Ｍ２が前年同月比8.5％増えた。10月は8.7％増だった。

原題： China’s Credit Growth Rebounds After Slowing for Almost a Year、 China’s Credit Growth Rebounds in November After Slowdown（抜粋）