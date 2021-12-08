韓国、コロナ新規感染者が7000人突破－重症患者も過去最多

韓国の新型コロナウイルスの新規感染者は８日午前０時時点で7175人と過去最多となった。疾病管理庁のウェブサイトに掲載されたデータが示した。重症患者も840人と過去最多を更新した。死者は63人増え計4020人。

これに先立ち、聯合ニュースは金富謙首相を引用し、１日当たりの新規感染者数が初めて7000人を上回ったと伝えていた。金首相は、感染件数の８割を占めるソウル首都圏では病床を増やしているが、「感染者の増加ペースに追い付いていくのが難しい状況だ」と政府会合で発言したという。

韓国では人口の83.3％が少なくとも１回のワクチン接種を受け、80.7％が完全な接種を済ませている。

原題：S. Korea Reports Record Daily Covid Cases, Critical Patients (1)、S. Korea’s Daily Coronavirus Cases Exceed 7,000, Yonhap Says（抜粋）