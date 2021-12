豪中銀「オミクロン景気回復妨げず」-金利維持､２月までＱＥ継続

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は7日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決めた。

債券購入プログラムについても、週40億豪ドル(約3200億円)のペースで少なくとも来年2月半ばまで継続する方針を確認した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト27人全員が、政策金利の据え置きを予想していた。

ロウ総裁は政策発表後の声明で、「政策委員会は実質インフレ率が2-3%の目標レンジの範囲内で持続的に推移するまでキャッシュレートを引き上げない。これには現時点よりかなり高い賃金の伸びを十分生むほど労働市場がタイトになる必要がある。ある程度の時間がかかる可能性が高く、政策委としては忍耐強くある用意がある」と従来の立場を繰り返した。

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

高度に支援的な環境維持にコミット

基調インフレ率がさらに徐々に上向くと予想される

政策委は2月の会合で債券購入プログラムについて検討する

オミクロン株が景気回復を妨げることはない見通し

景気は来年上期にデルタ以前の軌道に戻る見込み

原題:RBA Keeps Cash Rate at 0.10% as Seen by All Economists Surveyed、RBA Keeps Rate Unchanged at 0.10%; Decision History(抜粋)