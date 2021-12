中国の輸出は先月、予想を上回る伸びとなった。年末のホリデー商戦を控えて外需が旺盛だったほか、電力不足の緩和で国内生産も持ち直した。

税関総署が7日発表した11月の輸出はドル建てで前年同月比22%増の約3260億ドル(約37兆円)と、過去最大。10月は27.1%増、エコノミスト予想は20.3%増だった。

一方、輸入は前年同月比31.7%増。前月は20.6%増、予想は21.5%増加だった。

