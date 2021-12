中国の来年の金融政策は、流動性を合理的に潤沢な水準で維持しつつ、柔軟かつ適切に進められる。国営新華社通信が中央政治局の会合を引用して報じた。

来年の合理的な住宅需要により適切に対応できるよう中国は住宅市場を支えていく。

原題:China’s Monetary Policy to Be Flexible, Appropriate in 2022(抜粋)