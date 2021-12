バイデン米政権は2022年に北京で開催される冬季五輪大会に政府当局者を派遣しない外交ボイコットを今週中に発表する見込みだ。CNNが匿名の複数の関係者を引用して 報じた。

CNNによると、全面的なボイコットは見込まれておらず、米国のアスリートの大会参加は認められる。

米国家安全保障会議(NSC)の担当者はCNNに対しコメントを控えた。

中国、米政治家を北京冬季五輪に招待する計画一切ない-環球時報

原題:

U.S. to Say This Week No Officials to Attend China Olympics: CNN(抜粋)