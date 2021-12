ラガルドＥＣＢ総裁、利上げの条件が整えばためらわず行動する

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、利上げについての同中銀の「フォワードガイダンスの条件が満たされれば行動をためらわない」と述べた。3日のイベントで発言した。

パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)については「現状では3月に購入を終了することに自信を持っている」と述べた。その上で、ECBが行動しないということではないとし、PEPP下での再投資プログラムがあり、行動手段もあると述べた。

2022年の利上げの可能性は極めて低いと述べた。インフレ率が同年中に低下すると「強く信じている」とも語った。

