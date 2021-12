米ドキュサイン株急落、11月－１月売上高見通しが市場予想に届かず

電子署名の米 ドキュサインの株価が2日の 時間外取引で一時25%余り下落した。同社が発表した2021年11月ー22年1月(第4四半期)の売上高見通しがアナリスト予想に届かなかった。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う2020年の需要急増を経て、成長が鈍化しているとの懸念が広がった。

11-1月の売上高は5億5700万ー5億6300万ドル(約630億-637億円)の見通し。市場予想は5億7420万ドルだった。ダン・スプリンガー最高経営責任者(CEO)は発表文で、「6四半期にわたって成長が加速したが、顧客がより通常の購入パターンに戻った」と説明した。

8-10月(第3四半期)のビリングも市場予想を下回った。ビリングは前年同期比28%増の5億6520万ドル。市場予想は5億8690万ドルだった。一方、調整後1株利益と売上高は市場予想を上回った。

同社の株価は年初から2日終値までに5.2%上昇。昨年は3倍に値上がりしていた。

原題: DocuSign Shares Plunge After Hours on Weak Outlook for Revenues、DocuSign Shares Fall After 3Q Billings Misses Estimates(抜粋)