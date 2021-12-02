オミクロン株出現でも年末休暇プランを中止する必要ない－ファウチ氏

新型コロナウイルスのオミクロン変異株の出現でも、米国のワクチン接種済みの人々は年末の休暇プランを中止すべきではない。バイデン米大統領の首席医療顧問を務める米国立アレルギー感染症研究所（ＮＩＡＩＤ）のファウチ所長が１日、コロナに関するＣＮＮグローバル・タウンホールでこう呼び掛けた。

「あなたとあなたの家族がワクチン接種を受けているのであれば、ホリデーを楽しむべきだ」とファウチ氏は発言。「われわれの従来の提言と異なる行動は必要ない」と述べた。

同氏はオミクロン株の感染が向こう数週間で増えると予測した上で、室内でマスクなしで家族で集まることを控える必要はないと述べた。

今後数週間で旅行する人は入念なマスク着用など予防措置を取り、「賢明になる」よう呼び掛けた。

米国による渡航制限は一時的措置、準備のための時間稼ぎ－ファウチ氏

原題：Omicron Shouldn’t Cancel Year-End Holiday Plans, Fauci Says（抜粋）