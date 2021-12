中国と米国が国防トップ同士の会談を準備している。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)紙が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。関係者の氏名は明らかにしていない。

この関係者によると、11月に行われた中国の習近平国家主席とバイデン米大統領とのオンライン会談の際に、国防トップクラスの協議の場を設けることで一致。来年1月に電話会談を行うことが現在検討されているという。

オースティン米国防長官と中国の許其亮中央軍事委員会副主席、魏鳳和国防相との間で会談を行う可能性が話し合われており、両国が詰めていると同紙は指摘。軍備管理問題が主要議題の一つになるもようだと伝えている。

China, U.S. Set for Meeting of Top Military Officials, SCMP Says(抜粋)