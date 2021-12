トルコ中央銀行はドルに対するリラの下落を食い止めるため、外貨を売る市場介入を実施した。同中銀が為替市場に介入するのは7年ぶり。

トルコ中銀は 声明で、市場の「不健全な価格形成」が介入の理由だと説明した。

介入の発表後、リラは上昇に転じ、対ドルで一時7.5%高と反発している。

原題:

Turkey Central Bank Intervenes in FX Markets to Stabilize Lira、*TURKISH LIRA RALLIES 7.5% VS U.S. DOLLAR