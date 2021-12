日本国内で初めての新型コロナウイルスのオミクロン変異株感染が確認された男性は、韓国の仁川国際空港で飛行機を乗り継いで日本に入国していたことが分かった。韓国の聯合ニュースが匿名の複数の業界関係者を引用して伝えた。

男性は外交官で、11月27日にエチオピアを出発。仁川空港で乗り継ぎを待つ間、同空港内の施設にいた可能性が高い。

聯合によると、成田空港の関係者はプライバシー方針を理由に詳細についてコメントを控えた。

オミクロン感染はナミビア人外交官、飛行機同乗を濃厚接触に

原題:

Man Confirmed With Omicron in Japan Had S.Korea Stopover: Yonhap(抜粋)