ソフトバンクグループが出資するシンガポールの配車サービス大手、 グラブ・ホールディングスとの合併を発表していた米国の特別買収目的会社(SPAC) アルティメーター・グロースが11月30日の臨時株主総会で承認を得た。SPACとの合併として過去最大級の案件が完了する。

発表文によると、臨時株主総会で合併案が承認され、グラブは上場企業への道が開かれた。12月2日に銘柄コード「GRAB」で、米ナスダックで取引が始まる。

ソフトバンクG出資グラブ、SPACとの合併完了を第4四半期に延期

原題: Grab Heads for Public Market After Investors Approve SPAC Merger、Altimeter Growth Holders OK Merger With Singapore’s Grab (1)(抜粋)