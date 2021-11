30日の欧州商品市場で、指標の天然ガス価格がメガワット時(MWH)当たり100ユーロを突破した。一連のパイプライン容量入札が控えており、逼迫(ひっぱく)する供給にロシアが対応するかが注目される。

アムステルダムのICEエンデックスで取引されている天然ガス(12月物)は、前日から続伸し、一時101ユーロとなった。

原題:European Gas Prices Surge Above 100 Euros With Eyes on Russia(抜粋)