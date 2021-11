ＥＣＢデギンドス氏、ＰＥＰＰ終了後に資産の純購入再開も－必要なら

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)が来年3月に終了した後も、ECBは資産の純購入を「必要なら再開することが可能だ」と述べた。

副総裁はフランス紙レゼコーとの インタビューで、PEPP終了後も「金融政策は緩和的であり続けなければならない」とし、米連邦準備制度のような「テーパリング(資産購入の段階的縮小)は進めない」と語った。

「われわれが経験している高インフレ率の背後にある要因は長続きせず、来年は弱まるはずだ」としながらも、「供給問題とエネルギーコストに関連するベース効果は想定していたよりも強かった」と指摘。サプライチェーンの目詰まりは予想より長く続く可能性があるとし、「その結果、インフレが予測したほど迅速かつ大きく低下しないリスクがある」との認識を示した。

ただ、インフレ期待は「われわれのインフレ目標である2%をわずかに下回っており、大いに安心できる」とも話した。

暗号資産(仮想通貨)市場にも触れ、「急速に拡大し続ける」との見通しを示した上で、これまでのところ「われわれが目にしてきたボラティリティーは金融の安定に影響を与えていない」と述べた。

デギンドス副総裁は新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」を巡る状況を注視するとし、今はワクチン接種が進んでおり2020年とは環境が異なると指摘。「経済は状況に適応しており、ロックダウン(都市封鎖)の経済的影響も当時と同じではない」と語った。

原題:ECB’s Guindos Says Net Asset Purchases May Resume After March、ECB’s Guindos: Risk of Prices Not Falling as Fast as Predicted (抜粋)