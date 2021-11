バイデン米大統領、経済封鎖は現時点で想定せず－オミクロン変異株で

バイデン米大統領は29日、新型コロナウイルスの新たな変異株への対応で必要とあれば新しいワクチンやブースター(追加免疫)接種の開発を急がせるが、そういった追加の措置は必要ないというのが現時点での当局者らの考えだと述べた。

バイデン大統領はホワイトハウスで、現時点では新たに渡航規制を設けることも、この冬にシャットダウンやロックダウンといった経済の封鎖措置を講じることも想定していないと述べた。

米製薬会社 ファイザーおよび モデルナと政府当局者が緊急時の計画をまとめていると、大統領は説明。人の集まる屋内ではマスクを着用するよう国民に呼び掛け、オミクロン変異株は「遅かれ早かれ」米国で感染が確認されるとしてワクチンおよびブースターの接種を促した。

オミクロン、感染急拡大もたらす恐れとWHO警告-感染力強いもよう

この変異株は「懸念すべきだが、パニックの必要はない」とバイデン氏は発言。12月2日に、この冬に新型コロナと闘うための詳しい戦略を明らかにすると述べた。

バイデン米大統領 Photographer: Oliver Contreras/Bloomberg

原題:Biden Says No New Travel Bans, Shutdowns Expected Due to Omicron(抜粋)