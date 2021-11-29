中国軍機27機、台湾の防空識別圏に28日侵入－米議員団訪台後

Photographer: Feature China/Barcroft Media/Getty Images
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中国軍機27機、台湾の防空識別圏に28日侵入－米議員団訪台後Bloomberg News
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空中給油機「運油20」も防空識別圏内で初めて確認－台湾のＣＮＡ
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中国大使館から訪台中止求める無遠慮なメッセージがあった－米議員
台湾が南西部に設けている防空識別圏（ＡＤＩＺ）に中国軍機27機が28日侵入した。ここ７週間余りで最多となる。米議員団が先週、台湾を訪問していた。
台湾国防部（国防省）によれば、侵入した27機には戦闘機「殲16」８機が含まれていた。台湾の中央通信社（ＣＮＡ）は、空中給油機「運油20」もＡＤＩＺ内で初めて確認されたと報じた。2019年に初飛行を行った運油20は、燃料約60トンの搭載が可能。
25日に台湾入りした米下院議員５人のうちの１人、エリッサ・スロットキン議員（民主）は同日遅く到着後すぐに「中国大使館から訪台中止を求める無遠慮なメッセージを受け取っていた」ことをツイッターで明らかにした。
原題：China Sends Warplanes Near Taiwan After U.S. Lawmakers Visit (1)、U.S. Lawmaker Defies ‘Blunt’ China Demand With Taiwan Trip (1) （抜粋）