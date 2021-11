アジア時間帯29日午前の取引で、北海原油代表油種のブレント先物相場が一時4.6%上昇し、1バレル=76ドル台に乗せた。

新型コロナの新たな変異株「オミクロン株」が、世界のエネルギー需要にとってどの程度脅威になるか見極めようとする動きになっている。

ICEフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物1月限は、シンガポール時間午前7時10分(日本時間同8時10分)時点で2.8%高の1バレル=74.74ドルで取引された。前週末は約12%安で終了していた。

