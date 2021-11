新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」を巡る懸念で26日に世界的な株価急落が起きた後、週明け29日の外国為替市場ではドルが円とユーロ、ポンドに対し小幅上昇している。

ドルは対円で0.1%高、ユーロとポンドに対して0.1%弱の上昇となった。南アフリカ通貨ランドはドルに対し、上げ幅を拡大し0.9%高を付けた。

原題: Calm in Forex Markets as New Week Begins After Omicron Carnage、*SOUTH AFRICA’S RAND EXTENDS GAINS TO 0.9% AGAINST U.S. DOLLAR