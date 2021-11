ラガルドＥＣＢ総裁、ＰＥＰＰの純購入は来年春に終了の見込みと言明

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、ユーロ圏のインフレ率は来年1月から低下が始まるとみている。ドイツ紙フランクフルター・アルゲマイネ日曜版(FAS)とのインタビューのプレビューで明らかになった。

このインタビューでラガルド総裁は「現在の状況下では、春以降にパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の純購入が続くとは考えていない」と表明。

「これはPEPPが完全に終わるということではない。償還期限を迎えた債券の再投資が必要になるからだ。この再投資は続けなければならず、政策手段には他の購入プログラムがあることも忘れてはならない」と語った。

原題:

Lagarde Says Expect Inflation to Start Easing From January: FAS(抜粋)、*LAGARDE: EXPECT INFLATION RATES TO START FALLING FROM JANUARY