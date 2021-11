新型コロナウイルスの新たな変異株「B.1.1.529」感染例がベルギー国内で確認されたと、同国のファンデンブルッケ保健相がブリュッセルでの記者会見で明らかにした。

感染が確認されたのは外国から入国した1人で、22日に検査で陽性となっていた。ワクチンは接種していなかった。

金融市場を揺らす新たなコロナ変異株、現時点で分かっていること

原題:

Belgium Confirms Case of New Virus Variant in Person From Abroad(抜粋)