英中銀総裁、政策金利巡る「ハード」なガイダンスの放棄を示唆

イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁は25日、今後たどる可能性の高い政策金利の道筋を示す手段としてのフォワードガイダンスを政策当局者は事実上、放棄していることを示唆した。

ケンブリッジ大学で行われた質疑応答でベイリー総裁は、フォワードガイダンスには3つの形式があるが、現在利用されているものは「われわれの立ち位置を認識させるフォワードガイダンスにはさほどなっていない」と語った。

カーニー前総裁が2013年に導入したこの仕組みについてベイリー氏は「非常に危険で、より不透明な情勢ではより危険だ」との見解を示した。カーニー氏は同年、失業率が7%に低下した場合に利上げを検討するだろうと市場に説明した。

ベイリー総裁は、イングランド銀は最近、「ハード」な形式のガイダンスの代わりに「不透明感がより強いこの状況において」政策の要を説明するガイダンスに基づくよりソフトな「エビデンス」を活用していると説明。「それはわれわれが何をしているかについて人々の理解を助ける明確な趣意書だ」と指摘し、現行形式のガイダンスは「政策の枠組みを人々に認識させるものだ」と述べた。

一方、ベイリー総裁はインフレが賃金上昇に向かい始めた場合、政策当局者は行動を迫られると述べるとともに、物価上昇が続くと見込んでいると語った。

原題: Bailey Signals BOE Has Abandoned Hard Guidance for Rates Policy、Bailey Says BOE Will Have to Act if Inflation Seeps Into Wages(抜粋)