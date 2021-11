韓国中銀、政策金利0.25ポイント引き上げ－インフレリスク抑制へ

韓国銀行(中央銀行)は25日の金融通貨委員会で、政策金利である7日物レポ金利を0.25ポイント引き上げ1%とすることを決めた。利上げは8月以来。資産価格バブルの回避とインフレ加速の抑制を目指す。

ブルームバーグが調査したエコノミスト19人全員が0.25ポイントの利上げを予想していた。

韓国中銀は利上げ決定発表後の声明で、2021年の消費者物価指数(CPI)上昇率予想を2.3%と、8月時点の予測(2.1%)から上方修正。22年のCPI上昇率見通しは2%(8月時点は1.5%)に引き上げた。物価上昇が中銀目標を来年にかけて上回るかその周辺で推移する見通しを示した。

21年の国内総生産(GDP)伸び率予想は4%に据え置き、22年GDP伸び率は3%との見通しを示した。

韓国中銀は8月に金融引き締めサイクルに着手し、金融不均衡の抑制に重点を置いていたが、それ以来インフレ懸念が高まっている。世界の中銀は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの景気回復を不安定にさせかねない物価圧力に直面しており、ニュージーランド(NZ)準備銀行は24日、2会合連続の 利上げを決め、今後も積極的な引き締めを行う姿勢を示した。

スワップ市場では、韓国の政策金利が向こう1年で1.75%程度に引き上げられる見通しが織り込まれており、エコノミストの22年末予想中央値の1.25%より急速な利上げが想定されている。

原題: Bank of Korea Raises Rates Again, Sees Faster Inflation (1)

Bank of Korea Raises 2022 CPI Forecast to 2% From 1.5% (抜粋)