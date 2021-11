【米国市況】Ｓ＆Ｐ500続伸、議事要旨後も終盤にかけ上昇－ドル高

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

24日の米株式市場では、S&P500種株価指数やナスダック総合指数が上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨を受け流す格好となった。議事要旨では、インフレ圧力への対応で適切な行動をとることをためらわないとの姿勢が示された。

FOMC議事要旨、テーパリングと利上げで柔軟性が必要と強調

米国株はS&P続伸、ナスダック反発-ダウ小反落

米国債は高安まちまち、長期債上昇-10年債利回り1.64%

ドル上昇、米経済指標堅調で-対円は115円台前半

NY原油は小反落、米在庫増加-戦略備蓄放出の発表に続き

金スポットは下落、米経済指標が景気改善を示唆

S&P500種は続伸。FOMC議事要旨公表後に一時値下がりする場面もあったが、引けにかけて上値を伸ばした。不動産銘柄やエネルギー株が堅調だった。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数はS&P500種を上回るパフォーマンス。感謝祭の祝日を翌日に控え、出来高は平均値を下回った。

S&P500種は前日比0.2%高の4701.46。ナスダック総合指数は0.4%上昇。ダウ工業株30種平均は9.42ドル(0.1%未満)安の35804.38ドル。

ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントの共同チーフ投資ストラテジスト、エミリー・ローランド氏は「リスクを積み増すことに関しては注意が必要だ」と指摘。「持ち直しや景気回復の広がりが続いている状況でプレーするには、ある程度のシクリカル資産を保有したいが、ブレーキも少し踏みたい」と述べた。

米国債相場は高安まちまち。年限が短めの国債は下落し、利回り曲線は著しくフラット化した。一連の米経済指標やFOMC議事要旨を受けて、早期に利上げが開始されるとの期待が高まった。ニューヨーク時間午後4時15分現在、10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.64%。

米個人消費支出、10月は3月以来の大幅増-インフレも大きく加速

米新規失業保険申請、1969年以来の低水準-予想以上の大幅減少

外国為替市場では、ドル指数が4営業日続伸し昨年7月以来の高値を付けた。米新規失業保険申請件数が1969年以来の低水準となるなど、一連の米経済指標が好感された。ドルは主要10通貨の大半に対しても上昇。一方、ユーロはオプション関連の売りが響き下落した。

BMOのグレッグ・アンダーソン氏は「年末絡みのドル買いが現在多く見られ、それがインフレ見通しやパウエルFRB議長が再指名されたという事実よりも大きく影響している」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時16分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ドルは対円では0.2%高の1ドル=115円39銭と、約4年ぶり高値。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1201ドル。

ニューヨーク原油先物相場は小反落。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で在庫増加が示された。前日には、米国が他国と協調して戦略石油備蓄(SPR)を放出すると発表していた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は、前日比11セント(0.1%)安の1バレル=78.39ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は6セント下げて82.25ドル。

金スポット相場は下落。この日発表された一連の米経済指標で先行きの米経済改善が示唆されドルが上昇したことから、売りが優勢になった。

スポット価格はニューヨーク時間午後2時50分現在、前日比0.2%安。一時は0.6%下げる場面もあった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.1%未満高の1オンス=1786.90ドルで終了した。

原題: U.S. Stocks Rise Post-Fed Minutes; Dollar Gains: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Curve Flattens Sharply After Data Dump, Fed Minutes(抜粋)

Dollar Advances to 16-Month High as Euro Weakens: Inside G-10(抜粋)

Oil Edges Lower After Biggest U.S. Supply Build in Three Weeks(抜粋)

Gold Extends Declines as New U.S. Data Signals Improving Economy(抜粋)