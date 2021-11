グランホルム米エネルギー長官は23日、米国は国内と海外の両方で石油供給拡大を望んでいると述べ、米企業に増産を呼び掛けた。

グランホルム長官はホワイトハウスでの記者会見で、石油生産業者の増産を後押しする取り組みを進めていると述べた。

米国や日本など石油備蓄放出へ-主要消費国が原油高に協調対応

原題:U.S. Wants Oil Supply to Grow Domestically and Abroad: Granholm(抜粋)