全米不動産業者協会(NAR)が発表した10月の中古住宅販売件数は、季節調整済みで年換算634万戸に増加。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は620万戸だった。

原題:U.S. Oct. Existing-Home Sales Rise 0.8% to 6.34m, Above Est.、U.S. Existing-Home Sales Rose Unexpectedly to a Nine-Month High(抜粋)