米医薬品大手のファイザーと独ビオンテックは19日、両社が開発した新型コロナウイルスワクチンのブースター(追加免疫)接種について、米食品医薬品局(FDA)が緊急使用許可(EUA)を拡大したと発表した。18歳以上のすべての成人が対象になるという。

