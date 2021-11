欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、ワイトマン・ドイツ連邦銀行(中央銀行)総裁は、ユーロ圏のインフレ率は想定よりも長期にわたり高止まりする可能性があるとの見方を示した。

原題:Weidmann Says Inflation May Not Fall Below Target in Mid-Term

(抜粋)