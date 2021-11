【新型コロナ】オーストリア再びロックダウン、ＦＤＡは追加接種承認

欧州で新型コロナウイルスが再び猛威を振るう中、オーストリアは22日から再び全国的なロックダウン(都市封鎖)に入る。ドイツも同様の対策を講じる可能性を除外していない。オーストリアはまた、来年2月からワクチン接種を義務付けることも明らかにした。

米国では、18歳以上の全成人を対象に米モデルナ製および米ファイザー・独ビオンテック製のワクチンを使ったブースター(追加免疫)接種が米食品医薬品局(FDA)によって承認された。

中国で最初のコロナ感染者だったのは、湖北省武漢市の華南海鮮市場で働いていた女性である可能性が、サイエンス誌に18日公表された研究報告で示唆された。武漢市で最初に感染したと広く考えられていた会計士が、実際には当初の報告より遅れて発症していたという。

ドイツのシュパーン保健相は19日、ロックダウンを再導入する可能性について問われ、「どのような措置も一切除外すべきではない状況にある」と答えた。ただ、ビルト紙によれば、マース外相は全国的な広範囲にわたるロックダウンの可能性を排除した。

オーストリアは西欧諸国で広範囲にわたる制限措置を再導入する最初の国となるだけでなく、ワクチンを義務化する欧州最初の国となる。ロックダウンは22日から少なくとも20日間続く。

一方、インドネシア政府の報告によれば、19日の新型コロナの死者数は5人と、2020年3月25日以来で最も少なかった。新規感染者数は360人だった。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計データによると、世界の新型コロナ感染者数は2億5600万人、死者は513万人をそれぞれ上回った。ブルームバーグのワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計76億1000万回を超えた。

