欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は19日、インフレ率を目標の2%で安定させることにECBはコミットしていると表明した。

ラガルド総裁はフランクフルトでの講演で、供給サイドに起因する現在のインフレショックに対し「尚早な引き締めに向け急ぐべきではない」と述べ、「中期的なインフレ見通しは新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)前に比べて良好に見受けられる」と指摘した。

同総裁は金融政策について、「混乱をもたらし得る動向の出現を警戒」しながらも、「引き続き辛抱強く、持続的でなくてはならない」と語った。

原題:Lagarde: ECB Is Committed to Ensuring Inflation Stabilizes at 2%(抜粋)