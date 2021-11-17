英インフレ率、10年ぶり高水準－エネルギー高で10月は4.2％に上昇

英国のインフレ率は先月、市場予想を上回る伸びとなり、10年ぶりの高水準に達した。イングランド銀行（英中央銀行）に対する利上げ圧力が一段と増している。

英政府統計局（ＯＮＳ）が17日発表した10月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比4.2％上昇。エコノミスト予想は3.9％上昇だった。９月のＣＰＩ上昇率（3.1％）も大きく上回った。英中銀は物価上昇率が来年の早い時期に５％に達し得ると想定しており、政策金利を今後引き上げる方針を 示唆している。

10月のＣＰＩ公表後、外国為替市場ではポンドが上昇。前日には比較的強い労働統計が発表されたこともあり、来月の利上げ観測が強まった。

英雇用者数、10月は16万人増加－来月にも利上げとの見通し強まる

先月のインフレ加速は天然ガス・電気料金の上昇がけん引。英ガス電力市場監督局（Ｏｆｇｅｍ）は卸売りコスト上昇を打ち消すためサプライヤーに最大12％の値上げを容認していた。

Lagging Behind The U.K. is further below pre-crisis levels than most major economies Source: Office for National Statistics

原題： U.K. Inflation Surges to Highest in a Decade on Energy Costs (2)（抜粋）