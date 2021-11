豪中銀、インフレリスク上向くが忍耐する用意－ＱＥペース適切と判断

オーストラリア準備銀行(中央銀行)の2日の政策決定会合では、「インフレ見通しのリスクが変化し、予想される結果の分布は上向きにシフトした」との認識で一致した。16日発表された議事要旨で明らかになった。

その一方で、豪中銀が高度に支援的な金融環境の維持に引き続きコミットしており、政策金利のオフィシャル・キャッシュレート誘導目標は基準が満たされるまで引き上げず、「忍耐強くある用意がある」と確認した。

議事要旨によれば、政策委は「現在のペースでの量的緩和(QE)継続が適切だと思われる」と判断した。2日の会合では債券購入プログラムについて、週40億豪ドル(約3360億円)のペースで少なくとも2022年2月半ばまで継続する方針が確認された。

来年2月のプログラム見直しでは、他の中銀の行動、国内債券市場がどのように機能しているか、インフレと失業の中銀目標に向けた進展の現状と予想という三つの検討事項に基づいて引き続き検証を行うという。



