印ＰＢフィンテックＣＥＯ、投資家は社の未来に賭けた－上場初日急伸

インドのオンライン保険プラットフォーム「ポリシーバザール」の運営会社PBフィンテックは、ムンバイでの上場初日15日の株価が新規株式公開(IPO)価格比22.7%高の1202.3ドルで終了した。創業者で最高経営責任者(CEO)のヤシシュ・ダヒヤ氏にとってこの上ない滑り出しとなったが、これからが正念場となる。

ソフトバンクG出資の印PBフィンテック、上場初日に株価急伸

ダヒヤ氏は同日の電話インタビューで、「当社のような新世代のインターネット企業の場合、投資家が評価するのは社の現状ではなく、今後の可能性だ」と指摘。「社のそうした未来を実現するのがわれわれの仕事だ」と語った。

PBフィンテックは今後、保険と融資の2分野で国内外のライバルと激しい競争に直面する見通し。しかしダヒヤ氏はアマゾン・ドット・コムやグーグルなどとの競争は社のサイト、ポリシーバザールと投融資商品のマーケットプレイス「パイサバザール」を良くする一方だと述べた。

PBフィンテックにはソフトバンクグループやタイガー・グローバル・マネジメントなどが出資している。

原題:

SoftBank-Backed Fintech Says Tech IPO Bets Are on Firms’ Future(抜粋)